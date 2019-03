Scontro auto moto, giovane a terra: incidente sul Sempione a Rho.

Scontro auto moto, paura sulla statale

L’impatto è stato tra una moto e un’auto. Entrambe stavano viaggiando sul Sempione, nel tratto di territorio di Terrazzano, frazione di Rho. E’ quanto accaduto poco prima delle 17. Dopo lo scontro il conducente della moto, un ragazzo di 30 anni, è finito a terra sulla carreggiata della statale. Subito sono stati allertati i soccorsi.



Le prima cure

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori della Misericordia Arese, insieme a loro una pattuglia della Polizia locale di Rho. Il giovane era cosciente. Poi è stato caricato sull’ambulanza e portato, in codice verde, in ospedale. Gli agenti hanno svolto rilievi per appurare con certezza la dinamica dell’incidente.

