Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 novembre i soccorritori sono intervenuti cinque volte.

Scontro auto moto

Intorno alle 20 un’auto e una moto si sono scontrate in viale Mazzini ad Abbiategrasso. E’ rimasto ferito un giovane di 23 anni che è stato soccorso dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta.

Due cadute al suolo

Alle 23.40 a Corbetta, lungo la SS11, un 46enne è caduto. A prestargli soccorso la Croce Bianca di Magenta che lo ha poi trasporto al nosocomio magentino. Anche una donna di 39 anni è stata soccorsa intorno alle 2 dopo essere caduta. Questa volta la donna però si trovava in via Keplero a Pero ed è stata soccorsa dall’ambulanza di Marnate. Fortunatamente per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Due malori

A mezzanotte e mezza circa in piazza San Vittore a Rho, un 43enne ha accusato un malore. A prestargli aiuto l’ambulanza di Rho Soccorso che lo ha trasportato al nosocomio cittadino per accertamenti. Anche a Pero, qualche minuto dopo le 5, un altro 43enne si è sentito male. Si trovava in via Keplero. Sul posto l’ambulanza di Marnate che lo ha trasportato all’ospedale Sacco.