Nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Scontro di gioco pericoloso: 22enne in ospedale

La Croce Bianca di Binasco è intervenuta poco dopo le 21 nel centro sportivo di via Ticino a Motta Visconti. Un giovane di 22, durante uno scontro di gioco, è rimasto gravemente ferito. L’ambulanza ha quindi deciso di trasportare il ragazzo l’ospedale di Pavia in codice giallo.

Malore per un 57enne

Codice giallo anche per un 57enne colto da malore intorno alle 2.25 mentre si trovava in via don Orione a Novate Milanese. L’uomo, soccorso dalla Croce Rossa di Paderno Dugnano, è stato accompagnato al nosocomio Sacco.