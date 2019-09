Scontro durante la gara ciclistica, è successo a San Giorgio su Legnano.

Scontro durante la gara sulla provinciale

Stavano pedalando in sella alle loro biciclette quando sono entrati in collisione rovinando a terra. Sono i due atleti 14enni coinvolti nell’incidente avvenuto poco dopo le 10.30 sulla Sp12 a San Giorgio su Legnano. I ragazzini, che stavano partecipando a una corsa ciclistica, sono stati soccorsi dalla Croce rossa della città del Carroccio e per uno dei due è stato disposto il trasporto in codice giallo al Pronto soccorso.

Strada chiusa per consentire le operazioni di soccorso

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale legnanese che ha chiuso la strada nel tratto tra San Giorgio e Legnano per consentire le operazioni di soccorso. La circolazione è stata poi prontamente ripristinata.

