Scontro frontale tra due auto: una donna è grave

Grave incidente poco prima delle 15 lungo la Statale 526, in prossimità del chilometro 5 a Robecco sul Naviglio. Due auto si sono violentemente scontrate coinvolgendo cinque persone. Di queste una donna è rimasta gravemente ferita e quindi trasportata d’urgenza in codice rosso in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso. A prestare aiuto alle altre persone implicate nel sinistro sono intervenute tre ambulanze. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale.

