Scontro in superstrada stamattina, sabato 25 maggio 2019, nel tratto Mesero Sud-Magenta. Nell’impatto è morto un uomo.

Scontro in superstrada: incidente fra auto

Erano circa le 6.30 di questa mattina, sabato 25 maggio 2019, quando c’è stato un incidente lungo la superstrada che collega Malpensa a Magenta, nel tratto Mesero Sud-Magenta. A essere coinvolte un uomo e una donna di 46 anni. Subito la situazione è sembrata grave, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso.

I soccorsi

Sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce Bianca Magenta, una della Croce Bianca di Sedriano e un’automedica. Allertate anche la Polstrada di Magenta, quella di Varese e i Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno prestato le prime cure, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La donna di 46 anni, invece, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano.

