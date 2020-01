Grave incidente sulla Boffalora-Malpensa. Si è verificato intorno alle 14.20 di oggi sulla bretella che porta all’aeroporto, nel tratto tra Magenta e Mesero.

Scontro sulla Boffalora-Malpensa, sul posto tre ambulanze

Poco prima delle 14.30 di oggi tre automobili e un furgone sono rimasti coinvolti nel maxi-tamponamento sulla Boffalora-Malpensa. Una macchina è rimasta completamente schiacciata, un’altra ha la parte anteriore distrutta. Sul posto la Polizia Locale di Magenta, tre ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso.

Le vittime

Cinque le persone coinvolte nel sinistro stradale: quattro uomini di 55, 58, 62 e 76 anni, oltre a una donna di 36 anni. Il più grave risulta B. L.,76enne, trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda con l’elisoccorso e al momento in coma. Il 62enne M. F. è stato portato in codice giallo al nosocomio di Novara con un un trauma toracico, così come V. G di 55 anni portato però all’ospedale di Magenta in giallo. L’ultimo uomo coinvolto, G. G. di 36 anni ha invece rifiutato il trasporto in ospedale. La donna, R. M. di 36 anni ha riscontrato traumi superficiali ed è stata portata in codice verde all’ospedale di Magenta.

Per precauzione, la circolazione è bloccata per consentire le operazioni di intervento. Più pattuglie della Polizia Locale stanno effettuando i rilievi e regolando il traffico. Sono intervenuti anche la Polizia Stradale e i Carabinieri.