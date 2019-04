Scontro tra auto in via Casorezzo a Busto Garolfo: coinvolte due persone.

Scontro tra auto a Busto Garolfo

Erano circa le 9 di questa mattina, venerdì 5 aprile 2019, quando due macchine si sono scontrate in via Casorezzo a Busto Garolfo. A rimanere coinvolte, per fortuna senza lesioni gravi, due persone: una ragazza di 25 e un uomo di 35 anni.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano. Ad essere allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

