Paura poco dopo le 8 a Castellazzo de’Barzi, frazione di Robecco. Due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale di Robecco.

Scontro tra auto a Castellazzo de’ Barzi

In via Vandea, l’allarme è scattato intorno alle 8.15. Sul posto Carabinieri, vigili, ambulanza della Croce bianca di Sedriano ed automedica. Inizialmente le condizioni dei feriti, due donne di 51 e 52 anni, avevano destato preoccupazione, tanto da far scattare l’emergenza in rosso.

I soccorsi

L’intervento tempestivo dei soccorritori si è concluso con un codice verde. Gli agenti stanno invece ricostruendo la dinamica per accertare ogni responsabilità.