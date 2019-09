Scontro tra auto a Legnano: è di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto oggi, sabato 14 settembre, poco prima delle 13 in via Cristoforo Colombo.

Scontro tra auto a Legnano: tre feriti e traffico in tilt

Si sono vissuti momenti di alta concitazione nella tarda mattinata di oggi, sabato 14 settembre, quando il tamponamento di due automobili all’altezza di via Colombo ha generato lunghe code nel tratto stradale particolarmente trafficato di Legnano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Legnano, che hanno prestato le prime cure alle tre persone coinvolte, una ragazza di 20 anni, una donna di 63 anni e un uomo di 65. Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono anche sopraggiunti i Carabinieri di Legnano. Per fortuna però le condizione dei coinvolti sono risultate meno gravi di quanto si temesse in partenza: l’ambulanza ha infatti raggiunto l’ospedale cittadino in codice verde.

