Scontro tra auto in via Re Depaolini a Parabiago: è successo stamani, mercoledì 20 marzo 2019, intorno alle 8.

Scontro tra auto: l’incidente

Erano circa le 8 di stamani, mercoledì 20 marzo 2019, quando due auto si sono scontrate in via Re Depaolini a Parabiago. Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre una delle due guidatrici era in fase di parcheggio. Sono rimaste coinvolte due ragazze di 20 e 29 anni.

I soccorsi

Inizialmente l’incidente è sembrato grave e subito sono stati allertati sia i Vigili del fuoco sia gli agenti della Polizia locale di Parabiago, intervenuti sul posto per capire la dinamica del sinistro. Sul posto, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano. I soccorritori hanno prestato aiuto alle due giovani che poi sono state portate all’ospedale di Legnano in codice giallo. Gli agenti di Polizia locale stanno intanto studiando la dinamica dell’incidente.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE