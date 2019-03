Scontro tra un’auto e un furgone in via Cantù a Parabiago: è successo oggi, mercoledì 27 marzo 2019, intorno alle 14.

Scontro auto furgone in via Cantù

Erano circa le 14 di oggi, mercoledì 27 marzo 2019, quando csi è verificato un incidente tra una macchina e un furgoncino, che ha provocato il ribaltamento dell’autovettura. A rimanere coinvolto un uomo di 59 anni, subito soccorso.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano. Allertati anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Parabiago. L’uomo è stato poi portato in ospedale in codice giallo.

Due incidenti in un giorno

Un altro ribaltamento è avvenuto questa mattina, mercoledì 27 marzo 2019, in viale Lombardia, all’incrocio tra Villapia e la strada che porta ad Arluno e Casorezzo. L’incidente è avvenuto tra due auto e una moto; anche in questo caso, per fortuna, i conducenti non erano gravi.

