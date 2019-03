Scontro tra auto e pullman in viale campione.

Intorno alle 9 di questa mattina, in viale campione si sono scontrati un’Alfa e un pullman di linea. I due mezzi si sono urtati mentre andavano in sensi di marcia opposti. Fortunata nessuno è rimasto ferito. Difficoltosa la circolazione che è stata diretta dalla Polizia locale per alcune ore finché l’auto non è stata rimossa dalla strada.

