Scontro tra auto e pullman, momenti di paura in via Genova a Legnano. In totale quattro feriti. Sul posto ambulanza,vigili del fuoco e Polizia locale.

Scontro tra auto e pullman

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 12.30. Da una parte un’auto, dall’altra un pullman. L’impatto non è stato molto violento ma alla fine sono state quattro le persone che hanno necessitato delle cure dei soccorritori. In particolare, un anziano che ha riportato una ferita (non grave) alla testa.

Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica, i Vigili del fuoco e la Polizia locale.



TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT