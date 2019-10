Uno scontro tra due camion che poteva causare conseguenze ben più gravi. Paura intorno alle 8.50 di martedì 8 ottobre, lungo la Boffalora-Malpensa, la Sp336, in direzione Magenta.

I soccorsi

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia stradale. Un giovane di 22 anni è rimasto lievemente ferito. Sul posto sono subito giunti i soccorsi: la Polstrada varesina e i Vigili del fuoco, oltre ad ambulanza ed elisoccorso.

Scontro tra camion, paura sulla Boffalora-Malpensa

La dinamica dell’incidente ha fatto pensare a qualcosa di grave ed è scattato il codice rosso. I pompieri sono giunti con autopompa, carro fiamma e autogru. Evidenti danni agli automezzi, lievi le ferite riportate dalla vittima, elitrasportata al San Carlo in condizioni non preoccupanti.