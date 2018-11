Scontro tra due auto nella zona del cimitero di Sant’Ilario di Nerviano.

Scontro tra due auto all’incrocio

Schianto all’incrocio tra via Guareschi e via Zara a Sant’Ilario di Nerviano poco prima delle 13. Per cause in corso di accertamento sono entrate in collisione una Toyota Yaris e una Renault Clio. Al volante delle utilitarie si trovavano una donna di 42 anni e un uomo di 34.

Sul posto anche i Vigili del fuoco

Oltre alla Polizia locale, all’automedica e a due ambulanze, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stato il 34enne: soccorso da un mezzo della Croce rossa di Legnano, è stato accompagnato al Pronto soccorso in codice giallo. La donna, che è stata assistita da un equipaggio di Rho soccorso, ne è uscita pressoché incolume.

