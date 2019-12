Scontro tra due auto a Senago in via Risorgimento. E’ successo oggi, domenica 8 dicembre 2019, poco prima delle 13.

Scontro tra due auto: i coinvolti

A essere rimasti coinvolti nell’incidente tra due vetture ben otto persone. Tra loro quattro uomini di 25, 30, 31 e 53 anni, tre donne di 31, 35 e 42 anni e pure una bimba di 6.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, un’ambulanza della Bianca di Cesate, ma a essere allertati anche i carabinieri della Compagnia di Rho, per capire le dinamiche dell’incidente. Stando alle prime informazioni giunte i feriti sarebbero stati trasportati in ospedale in codice giallo.

