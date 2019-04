Scontro tra due auto in via Butti a Parabiago: è quanto è successo stamani, mercoledì 3 aprile 2019.

Scontro tra due auto all’incrocio

E’ avvenuto intorno alle 9 di stamani, mercoledì 3 aprile 2019, un semi frontale tra due auto all’incrocio di via Butti a Parabiago. Sul posto, per capire la dinamica dell’incidente, gli agenti della Polizia locale della città. A essere rimasta coinvolta, per fortuna non con lesioni gravissime, una donna di 34 anni.

L’arrivo dell’ambulanza

Sul posto, in codice giallo, è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, i cui soccorritori hanno prestato i primi aiuti alla donna rimasta coinvolta. La strada è stata momentaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.

