Scontro tra due auto a Rho e un’aggressione. Notte relativamente tranquilla per i soccorritori del 118.

Scontro tra due auto a Rho

Paura a Rho, intorno alle 21.50: due auto si sono scontrate in via Bellini, coinvolgendo tre persone. Un uomo di 46 anni, una ragazza di 25 e una bimba di 2. Sul posto a prestare i primi soccorsi sono arrivati i volontari di Rho Soccorso e l’Astra Soccorso di Pero. Fortunatamente i feriti sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Rho.

Aggressione a Saronno

Aggressione a Saronno poco prima dell’1 di questa notte. Il fatto si è verificato in piazza Cadorna e ha visto coinvolto un ragazzo di 31 anni. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa e sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Saronno.