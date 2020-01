Scontro tra due auto a Bollate: ferita una ventottenne.

L’incidente tra due auto in via Piave a Bollate è avvenuto poco prima delle 15.30. Nel sinistro è rimasta coinvolta una giovane di 28 anni che, prontamente soccorsa dalla Croce Rossa di Bresso, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale.