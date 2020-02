Scontro tra due auto in via Manzoni, due feriti a Cerro Maggiore.

L’impatto è stato molto violento, tanto che le carrozzerie delle due vetture sono andate distrutte. Momenti di paura oggi a Cerro Maggiore. Erano circa le 13.30 di oggi, lunedì 3 febbraio, quando le due auto si sono scontrate in via Manzoni.

Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo. Due i feriti: una donna e un uomo a bordo delle due vetture. Per loro contusioni e trasporto al pronto soccorso.

