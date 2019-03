Scontro tra due auto: quattro persone sono rimaste coinvolte nell’incidente di questa notte, domenica 31 marzo, avvenuto in via Lainate a Rho.

Scontro tra due auto a Rho: quattro coinvolti

Non sono chiare le cause dell’incidente avvenuto questa notte, pochi minuti prima delle 3.30, in via Lainate a Rho, ma a rimanere coinvolti sono stati gli automobilisti e i passeggeri di due auto, due donne di 29 e 30 anni e due uomini di 41 e 62 anni. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorritori del Sos di Rho, che hanno poi trasportato i feriti all’ospedale cittadino. Per fortuna le condizioni dei coinvolti non sono apparse critiche come temuto inizialmente: l’ambulanza ha infatti raggiunto l’ospedale in codice verde. Come prevede la prassi, è intervenuta anche una pattuglia della Compagnia dei Carabinieri di Rho, che ha ricostruito la dinamica dell’incidente ed effettuato il sopralluogo di rito.

