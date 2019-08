Scontro tra due auto sulla SS 336 in prossimità dell’uscita Gallarate-Samarate.

Oggi, martedì 6 agosto, alle 14.30 i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla superstrada SS 336 “della Malpensa” al km 5+250 per incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate. I pompieri, intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Si segnalato disagi per la circolazione.