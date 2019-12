Scontro tra due auto: una finisce fuori strada e si è ribaltata.

Nel primo pomeriggio di oggi due auto si sono scontrate lungo via Turbighina, al confine tra Castano Primo e Lonate Pozzolo. Una delle due vetture dopo l’incidente è finita fuori strada e si è ribaltata. Alla guida delle auto un uomo di 38 anni e una donna di 39. Sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra Buscate che ha soccorso i feriti in codice giallo e trasportati in ospedale.

