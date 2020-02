Drammatico scontro tra due auto a seguito del quale una si è ribaltata: tra le cinque persone coinvolte anche una bambina di 11 anni e una di sei

L’incidente tra vetture

Lo scontro tra due automobili si è verificato poco prima delle 16 in via Ciro Menotti, all’angolo di via Ganova, a Legnano. Secondo la prima sommaria ricostruzione delle Forze dell’ordine intervenute sul posto, l’incidente ha interessato una Fiat Punto guidata da una donna di 31 anni di origini magrebine e sulla quale viaggiavano anche le due figlie di 11 e 6 anni e una utilitaria condotta da un ragazzo di 27 anni che aveva accanto il padre di 49 di origini sudamericane. Un impatto talmente violento che la vettura con a bordo i due uomini si è ribaltata. L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze e un’automedica, oltre ai Carabinieri di Legnano e ai Vigili del Fuoco e una folla di curiosi. I soccorritori hanno estratto i feriti dagli abitacoli e hanno prestato le cure in particolare ai due uomini. Fortunatamente con il passare dei minuti le condizioni dei feriti sono risultate meno gravi del temuto, anche se sono stati trasportati uno all’ospedale di Castellanza e l’altro a quello di Legnano

