Scontro tra due moto, traffico in tilt

Violentissimo scontro tra due moto. E’ quanto accaduto poco fa sulla Ss11 a Corbetta. All’altezza del Road House due motociclette, per motivi ancora da accertate, si sono urtate tra di loro. I conducenti, uno di 34 e l’altro di 48 anni, sono volati a terra.

Sul posto stanno intervenendo i soccorritori con tre ambulanze. E’ atterrato anche l’elisoccorso di Milano. Presente anche la Polizia locale e i vigili del fuoco. Uno dei due centauri è stato portato pochi istanti fa in ospedale in codice rosso.

Grossi disagi per la circolazione, auto in coda e tutti gli accessi bloccati.

