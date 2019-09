Scontro tra quattro mezzi a Vigano di Gaggiano: coinvolte quattro persone a bordo di due auto e due furgoncini (foto: Varieschi)

Scontro tra quattro mezzi a Vigano di Gaggiano

Incidente stradale con ben quattro mezzi coinvolti poco dopo le 16 di oggi, mercoledì 18 settembre, in via Europa, all’altezza del civico 46. La zona è quella industriale di Vigano nei pressi della Provinciale 38. Nel complesso quattro le persone coinvolte, tra i 22 ed i 73 anni di età. A quanto pare, la serie di sinistri sarebbe stata avviata dalla Focus guidata da una donna e proveniente da Rosate che, per cause ancora da accertare, avrebbe urtato in rapida sequenza due furgoncini per poi fermarsi con un frontale contro una Citroen. Inizialmente la complessa dinamica del sinistro ed il numero di automobilisti coinvolti aveva fatto scattare il codice rosso, quello per gli interventi più gravi. Ma le condizioni delle persone coinvolte non destano fortunatamente grandi preoccupazioni. Ad assisterli, gli equipaggi delle ambulanze della Croce Oro di Gaggiano, dell’Ata di Zelo Surrigone, dell’Intersos di Marcallo ed una automedica. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri di Lacchiarella.

