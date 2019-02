Scontro tra tre veicoli, due auto e un furgoncino, al semaforo tra viale Sforza e via Stignani ad Abbiategrasso

Semaforo di viale sforza: scontro tra tre veicoli

E’ successo oggi 13 febbraio intorno alle 12. Due auto e un furgoncino della Telecom sono rimasti coinvolti in un brutto incidente al semaforo dell’incrocio tra viale Sforza e via Stignani. Coinvolti un uomo di 49 anni e due donne di 37 e 57 anni. Sul posto oltre alla Polizia locale sono intervenute tre ambulanze, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave.