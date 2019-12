Scontro tra un’auto e uno scooter alla rotonda della Feren a Rho. Sul posto ambulanza e Polizia locale.

Qualche minuto dopo le 16 un’auto e uno scooter si sono scontrate in prossimità della rotonda della Feren, in via Caracciolo a Rho. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Arluno e la Polizia locale. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 45 anni che, dopo gli accertamenti sulle sue condizioni di salute da parte dei soccorritori, è stato trasportato in ospedale.