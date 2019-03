Scontro tra un carro attrezzi e un’auto nella mattina di giovedì 21 marzo.

Scontro tra un carro attrezzi e un’auto a Lozza

Intorno alle 9.30 di oggi, giovedì 21 marzo, un carro attrezzi e un’auto si sono scontrati in via Fogazzaro a Lozza. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti: una ragazza di 33 anni e un uomo di 43. Le cause dell’incidente stradale sono in fase di accertamento.

