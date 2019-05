Scontro tra un trattore e un auto in via via Garibaldi.

Intono alle 16.10 di oggi, giovedì 30 maggio, si è verificato un incidente tra un trattore e un’automobile in via Garibaldi a Locate Varesino. Da una prima ricostruzione della dinamica, ancora in fase di accertamento, sembrerebbe che l’auto si sia scontrata contro il trattore mentre quest’ultimo usciva da una stradina sterrata laterale. Il mezzo pesante era probabilmente nascosto dalle fronde degli alberi e per questo motivo il conducente della macchina non l’ha visto sopraggiungere. E’ rimasto coinvolto un uomo di 74 anni trasportata all’ospedale di Tradate.