Scontro tra un’auto e una moto: l’incidente a Busto Garolfo

All’imbocco di via dell’industria, proprio vicino alle palestre e i tendoni coperti dove si allenano i ragazzi, poco dopo le 22, una motocicletta e un’utilitaria si sono scontrate. A essere trasportato, in codice giallo in ospedale, il conducente del motociclo, un giovane di 18 anni.

I soccorsi

Allertati, in codice rosso, l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, un’automedica e i militari dei carabinieri della Compagnia di Legnano, che si sono precipitati sul luogo dello schianto. Le condizioni del giovane non sono fortunatamente gravissime dato che il trasporto all’ospedale di Legnano procede in codice giallo. In questi minuti gli uomini dell’Arma stanno portando avanti i rilievi del caso, approfondendo i dettagli dell’incidente per ricostruire la corretta dinamica dei fatti.

