Scontro tra una macchina e una moto a Parabiago: è quanto successo oggi, venerdì 17 gennaio, pochi minuti dopo le 13.

Scontro tra un’auto e una moto: arrivano i soccorsi

Erano da poco passate le 13 di oggi, venerdì 17 gennaio, quando c’è stato un incidente tra una macchina e una moto in via Galilei su territorio di Parabiago, al confine con Canegrate. A rimanere coinvolto un ragazzo di 17 anni. Sul posto, per soccorrere il giovane, un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, arrivata in codice giallo. Allertati anche gli agenti della Polizia Locale cittadina, che stanno ricostruendo le dinamiche dell’incidente. Il ragazzo, per fortuna, non è grave ed è stato portato in ospedale in codice verde.

