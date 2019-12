Ultimo dell’anno con spavento in via Beccaria. Intorno alle 14.50 del 31 dicembre, per cause in fase di accertamento della Polizia locale di Bollate, si è verificato uno scontro tra una macchina e una motocicletta.

Scontro a Bollate: ferito un 36enne

Preoccupazione per il centauro, un 36enne finito rovinosamente a terra. Sul posto, in codice giallo, ambulanza e automedica, oltre naturalmente ad una pattuglia del comando bollatese.

