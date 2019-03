Scooter contro carro attrezzi a Vermezzo sulla Sp 30: non ce l’ha fatta il motociclista 65enne di Abbiategrasso vittima dell’incidente di ieri (foto: Antonio Varieschi).

Scooter contro carro attrezzi a Vermezzo: abbiatense perde la vita

Non ce l’ha fatta lo scooterista 65enne di Abbiategrasso che ieri ha violentemente tamponato un carro attrezzi sulla Provinciale 30 in territorio di Vermezzo. Le sue condizioni erano da subito apparse disperate e vana è stata la corsa dei soccorritori della Croce Oro di Gaggiano fino all’ospedale di Abbiategrasso, dove ne è stato constatato il decesso.

Le indagini di carabinieri di Abbiategrasso, stando alle prime ricostruzioni, sembrano confermare la dinamica emersa a caldo: il carro attrezzi era fermo sulla carreggiata perchè l'auto che lo precedeva doveva effettuare la svolta a sinistra per immettersi nel centro abitato di Vermezzo. Da dietro è sopraggiunto lo scooterista che con la sua Vespa è finito con violenza contro la parte posteriore dell'autocarro. E' stato proprio il conducente del mezzo, un albairatese, il primo a cercare di prestare soccorso al 65enne, prima dell'arrivo dell'ambulanza e dell'elisoccorso. Ma l'uomo è andato subito in arresto cardiaco a causa del trauma subito, perdendo conoscenza.