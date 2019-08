Scooter pirata investe una bambina di 8 anni: è successo a Corsico.

Scooter pirata investe bimba: è in gravi condizioni

AGGIORNAMENTO ore 23.36 – Dalle prime testimonianze sembrerebbe che il motociclista sia fuggito senza prestare soccorso; in questo momento è caccia al pirata della strada. Chiunque avesse notizie è pregato di fornirle alle forze dell’ordine

CORSICO – Si trova in condizioni gravi la bambina di 8 anni investita pochi minuti prima delle 22 in via Sant’Adele, all’incrocio con via Milano.

La dinamica

Per circostanze ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, uno scooter ha travolto la piccola e l’ha sbalzata per circa dieci metri. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che il motociclista sia fuggito senza prestare soccorso

I soccorsi

Immediato l’intervento dell’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 112 insieme a un’automedica. Gli operatori di primo soccorso sono ancora sul posto per stabilizzare la bambina e portarla in ospedale. Le condizioni, a causa del violentissimo impatto, sono gravi ma almeno dalle primissime informazioni non si troverebbe in pericolo di vita. La strada è stata chiusa al traffico.

