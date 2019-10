Scooter si schianta contro un’auto, paura a Legnano.

Scooter si schianta contro un’auto

Grave incidente stradale poco prima delle 13 in piazza del Popolo. Per cause in corso di accertamento, uno scooter si è scontrato con un’utilitaria che procedeva nel suo stesso senso di marcia. Lo schianto è avvenuto quando l’auto si è arrestata in corrispondenza delle strisce pedonali, per consentire l’attraversamento di un pedone. Ad avere la peggio è stato il centauro, un ragazzo di 22 anni, soccorso da un’ambulanza della Croce rossa e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino in codice giallo.

Sul posto la Polizia locale

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale.

