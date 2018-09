Scoperta una piantagione di marijuana lungo la Statale 36. Ad individuarla sono stati i Carabinieri di Mandello.

Piantagione di marijuana

I militari mandellesi infatti, nell’ambito di apposito servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio hanno scovato una vera e propria coltivazione con tanto di 163 piante di canapa alte tra 1 e 3 metri. Il terreno si trova a Mandello, poco distante dalla Statale 36. Non solo ma i carabinieri di Valmadrera hanno denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 26enne, già noto alle Forze dell’Ordine, residente a Cesana Brianza. Il giovane è stato sorpreso nei pressi della propria abitazione in possesso di circa 77 grammi di hashish e 1,22 grammi di marijuana. Le piante e le sostanze stupefacenti recuperate sono state sequestrate.

