Scoppi e scintille sul treno su un treno fermo a Rho Fiera. Ma i disagi di oggi, lunedì 29 ottobre, sono dovuti anche al maltempo.

Diverse le segnalazioni che sono arrivate a Settegiorni da parte dei pendolari per scoppi e scintille alla stazione ferroviaria di Rho Fiera che hanno coinvolto l’S5 23061 per Treviglio. Trenord, da noi contattata, conferma che sono in corso delle verifiche e una delle ipotesi più accreditata è che il convoglio sia stato colpito da un fulmine. Il treno è stato fermo circa 20 minuti prima di riprende la sua regolare corsa.

Emergenza maltempo: circolazione dei treni bloccata su molte tratte lombarde

Ore davvero difficili a causa della pioggia e del vento molto forte che stanno imperversando su tutta la Lombardia. Oltre alle strade allagate o interrotte dalla caduta di alberi, si segnalano in questo momento pesanti disagi su tutta la rete ferroviaria lombarda. Circolazione completamente bloccata sulla Chiasso-Como-Seregno-Milano, Lecco-Bergamo-Brescia, Verona-Brescia-treviglio.-Milano e Brescia-Iseo-Edolo, ma ci sono seri ritardi su tutte le linee.

