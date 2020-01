Il piccolo residente nel legnanese è stato portato al pronto soccorso di Legnano a Rho medicato un bambino di 11 anni

Stava giocando con gli amichetti

E’ stato portato dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano il piccolo di 4 anni di nazionalità egiziana residente in un comune del Legnanese rimasto ferito per l’esplosione di un petardo. Secondo quanto si è appreso, con degli amichetti intorno alle 22 di ieri sera, martedì 31 dicembre aveva scavato una buca per metterci dentro dei petardi e lo scoppio imprevisto di uno dei fuochi mentre stava avvicinando la manina gli ha causato la frattura di un dito e ustioni. Il piccolo dopo le cure in pronto soccorso è stato ricoverato in reparto con una prognosi è di 30 giorni

Medicato a Rho un bambino di 11 anni

Al pronto soccorso dell’ospedale di Rho si è, invece, presentato, insieme ai genitori un bambino di 11 anni. Il ragazzino lamentava un dolore a un occhio causato dalla polvere entratagli dopo lo scoppio di un petardo lanciato dai parenti. Fortunatamente al momento dello scoppio il ragazzino ha avuto la prontezza di chiudere l’occhio evitando così seri problemi alla vista. Dopo la medicazione e la visita oculistica il ragazzino stato rimandato a casa.