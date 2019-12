Scoppia l’asciugatrice in un’abitazione di via Luino a Bollate: è successo oggi – sabato 7 dicembre 2019 – intorno alle 15.30.

Scoppia l’asciugatrice: arrivano i pompieri

Grosso spavento oggi in via Luino a Bollate, quando è scoppiata un’asciugatrice in un’abitazione. Subito è divampato un grosso incendio e sul posto sono così giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Garbagnate con due mezzi. I pompieri si sono subito messi all’opera per spegnere le fiamme.

Persone intossicate

Stando alle informazioni giunte fino a questo momento, ci sarebbero anche delle persone intossicate, che hanno ricevuto i primi aiuti dai soccorsi.

