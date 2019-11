Ieri mattina, giovedì 21 novembre, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone, un italiano e sei sud- americani, tutti componenti di un sodalizio criminale dedito ai furti di beni di lusso. Scovato ad Arluno il loro laboratorio.

Furti di beni di lusso commessi ai danni di esercizi commerciali, prevalentemente di abbigliamento, telefonia e di ottica. Questo ciò che facevano un italiano e sei sud-americani. Il bottino complessivo, frutto delle attività criminali commesse a Milano tra aprile 2017 e giugno 2018, è stimato superiore a 800 mila euro. I malviventi operava attraverso un schema stabilito e collaudato. Ognuno aveva uno specifico ruolo quale individuare l’obiettivo e commettere il reato. A capo dell’associazione a delinquere il pluripregiudicato 67enne milanese W.B., “esperto chiavaro”, e S.P.C.M., 44enne di origine cilena. Avevano allestito ad Arluno un’officina per riprodurre chiavi e arnesi per l’apertura degli esercizi commerciali e per inibire i più sofisticati sistemi di antifurto. I due si occupavano inoltre di piazzare i beni rubati cercando i ricettatori disposti ad acquistare intere partite di prodotti. Con loro lavoravano anche C.L. J.A., 52enne e B.T. M.A, 61enne, entrambi nati in Cile, B.S. M.A. nato a Buenos Aires nel ‘91 e C.S. J.L. di piazzare i beni rubati cercando i ricettatori disposti ad acquistare intere partite di prodotti. nato in Perù nel ’90. Questi ultimi erano a disposizione dell’associazione al fine di realizzare i furti contestati al gruppo, partecipando ai sopralluoghi e partecipando alla riuscita del programma criminoso. Ieri mattina la Polizia di Stato ha quindi eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei sette ladri professionisti.