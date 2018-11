Scuola al freddo, lezioni sospese alle medie di Buscate.

Scuola al freddo, tecnici al lavoro

Uscita anticipata per alcuni alunni della scuola elementare di Buscate. Oggi pomeriggio, lunedì 19 novembre, le aule sono rimaste al freddo. La problematica è legata a un problema dell’impianto di riscaldamento. Sul posto sono intervenuti il sindaco Fabio Merlotti e i tecnici del Comune che stanno eseguendo le verifiche per far tornare tutto alla normalità.

Domani, martedì 20, la scuola rimarrà chiusa.

