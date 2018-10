Scuola allagata, è successo questa mattina – mercoledì 3 ottobre – al liceo Majorana di Rho.

Scuola allagata: il problema

Una vera sorpresa per gli studenti del liceo Ettore Majorana di via Ratti a Rho, che per oggi – mercoledì 3 ottobre – avrenno un giorno di vacanza. L’istituto, infatti, è stato chiuso di prima mattina a causa della rottura di un tubo, che ha allagato tutto il primo piano della scuola.

Operai al lavoro

Gli operai sono già al lavoro per trovare il guasto e risolvere la situazione in modo da riaprire la scuola nella giornata di domani, giovedì 4 ottobre.

