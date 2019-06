Scuola di via Toti, i genitori: “Servono lavori”

Comitato Salute e Sicurezza Rodari nella scuola di via Toti per chiedere al Comune interventi urgenti.

“Il comune ci mette il colore noi le mani”

“Oggi, mamme e papà volenterosi, su iniziativa dell’associazione genitori, si ritrovano alla scuola elementare Gianni Rodari di Saronno con l’obiettivo di dare il proprio contributo a rendere più vivibile gli ambienti in cui i propri figli e le insegnanti svolgono lezione tutto l’anno”.

“Condizioni più dignitose”

“Questo gesto di gratuità e solidarietà testimonia l’impegno della comunità e la vitalità di questo quartiere, al tempo stesso ci teniamo a ricordare le problematiche edilizie in cui verte l’edificio, ormai da troppi anni. All’iniziativa sono presenti rappresentanti del comitato sicurezza che, in seno al comitato dei genitori, svolgono un’azione di monitoraggio continuo in merito alle problematiche di sicurezza del plesso. Auspichiamo che questo momento di condivisione sensibilizzi ancor di più l’amministrazione comunale e rafforzi la volontà della stessa a mantenere gli impegni programmati per questa estate; per far sì che alla ripresa del nuovo anno scolastico, questa struttura, dotata di una grande anima, possa beneficiare di condizioni più dignitose”.