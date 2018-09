Scuola evacuata stamattina a Ceriano Laghetto.

Scuola evacuata, pompieri e ambulanza alla primaria Don Rivolta

Apprensione e protocollo d’emergenza stamattina poco prima delle 10 a Ceriano Laghetto. Mezzi di soccorso in azione e scuola evacuata a causa di un guasto all’impianto termico nel corso dell’operazione di controllo di routine da parte di una ditta specializzata. La caldaia è andata “in blocco” provocando un forte rumore, risuonato nelle aule e anche all’esterno. Il rumore improvviso ha preoccupato il personale scolastico. Si sono quindi attivate le procedure di evacuazione e di messa in sicurezza.

Nessun pericolo

In pochi minuti sul posto sono arrivati un’ambulanza e un mezzo dei Vigili del Fuoco di Saronno. Questi hanno subito accertato l’assenza di un rischio esplosione o di una fuga di gas. Trattandosi di impianto di potenza elevata, questi è affidato in gestione come previsto dalla normativa ad azienda qualificata. Il Comune, data l’autonomia in cui agisce la ditta gestrice dell’impianto, non era a conoscenza delle operazioni di manutenzione. L’ufficio tecnico ha quindi svolto un sopralluogo e sta ora effettuando i necessari approfondimenti e provvederà ad incaricare il ripristino in sicurezza della centrale termica in tempo per l’accensione del riscaldamento all’interno del plesso scolastico.