Scuole nord, lavori in corso per riaprire quanto prima l’edificio e garantire l’attività scolastica. Le forte raffiche di vento di lunedì 25 marzo hanno causato ingenti danni, tanto che è stata decretata lo stop alle lezioni nella giornata di martedì 26.

Scuole nord, lavori in corso

Fin dalle prime ore della mattinata di martedì, assicura a Settegiorni il vicesindaco Simone Gelli, tecnici ed operai al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza, oltre che per valutare l’entità dei danni. Verifiche in corso in tutte le scuole, nei parchi e nelle vie cittadine. Una pianta è caduta anche alla scuola santa Caterina, senza conseguenze.

Aggiornamenti in vista

Nel pomeriggio di martedì saranno comunicati aggiornamenti in merito all’eventuale proroga di chiusura degli ediici scolastici anche nella giornata di mercoledì 27 marzo.

Guarda il video del sindaco