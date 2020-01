Si svolgeranno giovedì 16 gennaio alle 14.30 nella parrocchia di San Remigio a Sedriano i funerali di Fulvio Grecchi, il sessantunenne morto lo scorso 3 settembre per cause naturali e tuttora rinchiuso in una cella frigorifera dell’obitorio di Legnano.

Sedriano: finalmente i funerali di Fulvio

L’uomo avrà dunque una degna sepoltura dopo una lunga attesa legata alla burocrazia italiana per la quale è necessario che nessun parente fino al sesto grado rivendichi la salma. Tra una settimana Fulvio Grecchi troverà pace al cimitero di Sedriano, con un funerale che si svolgerà secondo le sue ultime volontà lasciate agli amici della Consulta per gli Animali.

Sepolto con la maglietta della Consulta

Grecchi ha chiesto di essere sepolto con la maglietta della Consulta e di essere accompagnato al cimitero dai suoi amici a quattro zampe. Nel frattempo gli Amici della Consulta per gli Animali si stanno già attivando con una raccolta fondi per il funerale di carità di Grecchi, affinché possa avere anche una lapide e un lumino e non una semplice sepoltura anonima.