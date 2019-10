Il servizio attività economiche e tempo libero del Comune di Sedriano chiuso fino a data non definita. Problemi di personale per l’amministrazione comunale che negli ultimi giorni si è vista costretta a chiudere lo sportello che gestisce il settore commercio e tempo libero, e le relative pratiche, con non pochi disagi sull’utenza.

Assunzioni a breve

Disagi che avranno breve durata, come annuncia il sindaco Angelo Cipriani, con le prossime sei assunzioni. «Il dipendente che si occupa di questa funzione è temporaneamente in malattia – spiega il sindaco -. Il responsabile dell’area è anche responsabile di altre aree e non riesce a garantire la propria presenza allo sportello. Ovviamente stiamo lavorando per evitare che ciò si ripeta ed infatti entro fine anno assumeremo tre amministrativi, un tecnico, un responsabile della ragioneria e un ufficiale delle Polizia Locale. È comunque importante evidenziare che il servizio non è sospeso, è sospeso solo lo sportello. Per ogni necessità i cittadini possono contattare gli uffici al numero 02.90398437».