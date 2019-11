Seggiolini antiabbandono: come anticipato dal ministro dei Trasporti De Micheli, il Ministero dell’Interno ha ufficialmente posticipato le sanzioni non essendoci ancora norme tecniche precise che regolino i nuovi dispositivi obbligatori alla presenza in auto di bambini al di sotto dei 4 anni.

Seggiolini antiabbandono: il Ministero rinvia le sanzioni

“In attesa della norma tecnica che definisca le caratteristiche costruttive e funzionali antiabbandono di cui devono essere equipaggiati tutti i seggiolini utilizzati da bambini di età inferiore ai quattro anni, il predetto Dicastero ha comunicato che non potrà essere richiesta all’utenza di adempiere a un obbligo ancora privo del suo contenuto essenziale”, recita una recente nota del Ministero dell’Interno, precisando: “La violazione dell’obbligo previsto non può essere oggetto di sanzione da parte degli organi accertatori”. Possono dunque trarre un sospiro di sollievo i milioni di genitori che, giovedì 7 novembre, erano rimasti spiazzati di fronte all’anticipazione dell’obbligo dei seggiolini antiabbandono, inizialmente previsto per marzo 2020.

La polemica degli scorsi giorni

Milioni di genitori erano andati in panico negli scorsi giorni di fronte all’impossibilità di reperire tali dispositivi in tempi rapidi. Sul web e nei vari negozi risultavano infatti introvabili, mentre sulle più note piattaforme online, ad esempio su Ebay, erano prenotabili degli esemplari ma a prezzi rigonfiati.

